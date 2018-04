Spielberg cree que es el momento de que una mujer interprete a Indiana Jones

Steven Spielberg cree que ha llegado el momento de que su icónico personaje de Indiana Jones sea interpretado por una mujer, según reveló al tabloide británico The Sun.En una entrevista divulgada por ese diario, Spielberg admitió que optar en un futuro por una actriz para encarnar el papel principal de la popular saga "disgustaría" a sus seguidores pero consideró que el legendario explorador "debe adoptar una forma diferente".Si fuera una mujer, "habría que cambiarle el nombre de Jones a Joan. Y no habría nada de malo en ello", opinó.En las cuatro cintas de Indiana Jones, el papel del héroe de acción ha sido interpretado por el actor estadounidense Harrison Ford, que ya tiene 75 años, y que volverá a interpretar al arqueólogo en una nueva película que se empezará a rodar en abril de 2019.Spielberg, de 71 años, es uno de los pocos directores de Hollywood que ha respaldado con firmeza el movimiento "Time's Up" (El tiempo se ha acabado), que lucha por la igualdad de género en la industria cinematográfica.Según remarcó al citado periódico, su madre, Leah, que falleció en 2017 a los 97 años, le educó prácticamente sola, junto con sus tres hermanas, pues apenas veían a su padre, el ingeniero adicto al trabajo Arnold, quien sigue vivo con 101 años.El veterano y premiado director, casado con la actriz Kate Capshaw desde 1991 -tras conocerse en el rodaje de la segunda película de Indiana Jones, en 1984-, recordó que su madre "era una mujer fuerte, tenía una voz y opiniones muy sólidas"."He tenido la suerte de haber sido influido por mujeres, a muchas de las cuales he querido con locura, a mi madre y a mi esposa", señaló el cineasta, que planea estrenar la quinta cinta de la saga en julio de 2020.También apuntó que esa película "será la última cinta de Indiana Jones para Harrison Ford"."Estoy bastante seguro, pero sin duda continuará tras eso", comentó, para agregar que será entonces cuando decidirá si opta por tener como protagonista a "Joan" en lugar de a "Jones".Spielberg lleva años defendiendo que tanto actores como actrices deben percibir un salario idéntico.La última película del director es "Ready Player One", que cuenta como protagonistas con los jóvenes Olivia Cooke y Tye Sheridan.Remarcó que en esa cinta, que fue rodada en la ciudad inglesa de Birmingham, "todo el mundo ha sido pagado de manera equitativa. Y en 'The Post', Tom Hanks y Meryl Streep también recibieron exactamente el mismo salario".Spielberg, director de éxitos de taquilla como "E.T.", "Jaws", "Jurassic Park" o "Saving Private Ryan" y productor de más de 80 filmes, admitió durante esa entrevista que es "adicto al trabajo". Fuente: (EFE).-