Candela Ruggeri posó con un pantalón engominado rojo y una camisa negra atada por encima del ombligo.La rubia puso al pie de su posteo: "Peligro", "Alta tensión" y sus seguidores y fans no tardaron en comentarle.Algunos de los mensajes manifestaron verla muy delgada: "Estás muy flaca, la carne firme está mejor" , dispararon sus fans.Sin embargo, también recibió comentarios cálidos por aquellos que no pusieron el ojo en lo físico sino en su belleza general y continuaron la línea de su publicación: "Que diosa sos", "Mujer peligrosa", "Wow, tremendo look".