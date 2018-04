Dicen que Mirtha Legrand está "angustiada" por el escándalo de Jaitt

Espectáculos Gambeta de Natacha Jaitt en Tribunales por las denuncias de pedofilia

Mirtha Legrand esta angustiada. La visita de Natacha Jaitt a su mesa para el programa del sábado desató una ola de críticas que la diva no pudo contener y desde su entorno aseguran que está muy angustiada.Según el sitio Exitoina, "la conductora no estaba para nada contenta con tener a la mediática en su histórico ciclo por miedo a lo que podía llegar a revelar". La incomodidad se notaba durante el programa, pero el problema había comenzado mucho antes cuando la diva expresó su oposición a la presencia de Jaitt para hablar de la red de pedofilia que involucra a varios jugadores de fútbol menores de edad."No va a dar nombres", le garantizaron desde la producción a la diva pero la situación en vivo fue la contraria. Jaitt enumeró acusaciones contra varias figuras del mundo del espectáculo y los vinculó a la pedofilia."Mi madre está muy mortificada", reveló Marcela Tinayre mientras que Nacho Viale, nieto de Mirtha, aseguró que su abuela "está muy mal"."Nos enceguecimos, si vos tomás los ratings de Canal 13, los peores del año son en Pascuas y en el Día de la Madre, y me parece que nos enfermamos por eso y nos equivocamos. Por eso asumo la responsabilidad de no haber preparado el programa que merecía Mirtha", sostuvo Viale.La jugada mediática de Mirtha no solo le trajo dolor de cabeza por las críticas y repercusiones, sino que en materia de números tampoco le ayudó. La diva de los almuerzos perdió contra PH, Podemos hablar.Los números de Kantar Ibope Media reflejan que el sábado, Legrand junto a Jaitt tuvo un pico de 9.3 y promedió 8.1 puntos. Sin embargo, el ciclo de Andy Kusnetzoff, que tuvo de invitada a Silvia Süller, el pico fue de 9 y el promedio de 8.3 puntos.