Gambeta de Natacha Jaitt en Tribunales por las denuncias de pedofilia

La mediática Natacha Jaitt acudió esta mañana a los Tribunales de Comodro Py para presentar en forma de denuncia sus acusaciones sobre pedofilia en la que involucró a personas vinculadas a la política y los medios de comunicación, pero se retiró ofuscada, sin presentar pruebas y sin firmar el expediente.Jaitt se presentó ante el fiscal Federico Delgado, pero ante preguntas de los funcionarios, decidió salir corriendo del despacho y no llegó a firmar la declaración.El sábado último, al ser invitada para hablar de los casos de abusos de menores en el club Independiente al programa televisivo de Mirtha Legrand, involucró en delitos de pedofilia al ex legislador porteño Gustavo Vera, al conductor televisivo Alejandro Fantino y otros referentes.Antes de salir corriendo del despacho judicial, Jaitt aseguró, que nunca había nombrado al periodista Carlos Pagni y que sólo mencionó a CP, al que identificó como un tal Carlos Pérez.Justamente, en el despacho de Delgado, este martes se había presentado Pagni para brindar una testimonial en torno a la denuncia de la mediática.El fiscal le hizo saber que iba a filmar la testimonial y le exhibieron videos de sus dichos en el programa de Mirtha Legrand sobre la vinculación de famosos y otras personas con los abusos a menores de edad del pensionado de fútbol del club independiente."Yo no hablo de Carlos Pagni, dice C.P, hablo de Carlos Perez, por lo tanto no respondo en relación a Carlos Pagni", acotó la mediática.Luego de no responder varias preguntas, Jaitt "se retiró intempestivamente de la dependencia"."No siendo para más, tras la huida de la deponente sin que la oficial del piso la frenara, se da por terminado el acto frente a dos testigos del hecho", consta en el acta de la declaración testimonial.Diego Storto, abogado de Jaitt, había anticipado que su clienta iba a presentar "datos, horarios y nombres que van a ser investigados por la Justicia".Sostuvo además, que en primer lugar, la mujer se presentó en otro juzgado, ya que había sido llamada a declarar por un caso de violencia de género contra una ex pareja, en la que ella también aparece como denunciante.Se trata de Luis Mauro Montes, a quien Jaitt denunció por propinarle una feroz golpiza.En declaraciones a Radio Rivadavia, Storto había anticipado que tras el trámite en Comodoro Py, iba a acompañar a su cliente a Avellaneda, donde planeaba una presentación espontánea a declarar ante la fiscal María Soledad Garibaldi, que investiga la red de prostitución que captaba menores en el fútbol de inferiores de Independiente y aparentemente otros clubes.El abogado aseguró que contaba con información sobre la intención de las autoridades de que, "por la magnitud del caso", todos los expedientes pasen a la Justicia Federal.En cuanto a las repercusiones de lo que expresó en el programa de Mirta Legrand, por el canal 13, el abogado afirmó: "Natacha sabía que lo del sábado iba a levantar terrible polvareda, por ello yo la aconsejo que vaya con la verdad", expresó."Gustavo Vera es pedófilo y de trata. Lo tengo probado", disparó Jaitt en un cruce que tuvo en el programa de Mirtha Legrand el sábado pasado por Canal 13, quien entre otros conocidos involucró al ex Gran Hermano y cantante Brian Lanzelotta.El ex legislador y titular de la entidad La Alameda, Gustavo Vera, presentó hoy en tribunales una querella penal contra Natacha Jaitt y les envió carta documento a la conductora Mirtha Legrand y a Canal 13, tras las acusaciones de pedofilia que realizó la mediática en cámara.Vera acudió a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad, donde llevó a cabo esa tipo de demanda, ya que evitó mandarle a Jaitt carta documento porque "no quiere ir a una audiencia con ella"."Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, exigiendo la retractación pública de todas las infamias de las cuales hemos sido acusados, de delitos contra los cuales paradójicamente luchamos hace más de 20 años. Somos conocidos justamente por luchar contra la trata, el trabajo esclavo, el abuso sexual infantil, la pedofilia", expresó el ex legislador.