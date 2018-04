Espectáculos

Miércoles 4 de Abril de 2018

Escándalo con Jaitt: "Nos enceguecimos por el rating", dijo Nacho Viale

El nieto de Mirtha Legrand sostuvo que desconoce "qué es una operación" y negó haber hecho una: "No trabajo con los servicios y si esto lo fue no me gustaría volver a caer en la misma trampa".