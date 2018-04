Panelista televisiva reveló por qué le perdonaría una infidelidad a su novio

Marina Calabró está de novia hace cuatro años y medio con Martín Albrecht, un empresario que le robó el corazón.



En diálogo con La Nación, la panelista de Intrusos se permitió hablar sobre la infidelidad y justificó por qué lo perdonaría a su pareja en caso de "pecar". "No sé qué me pasaría en el hecho concreto. Creo que no me perdería vivir este amor por un error de él, por una cuestión estrictamente carnal. Suena muy exculpatorio, pero es así. Desde ya, hacerle el novio a otra o tener una familia paralela es otra cosa. Pero ante una debilidad o algo que pasó que no significó nada para él, tiendo a creer que no tiraría todo por la borda", reveló.



Luego opinó sobre el caso de Diego Latorre, que engañó a su mujer con Natacha Jaitt: "Desde el manual es fácil contestar, boquear cuando no está el problema consumado. Por eso lo de Yanina Latorre me parece muy valorable".



Por último, detalló cómo vive su relación con Martín: "Es un amor como el de las novelas. No por lo tortuoso, sino por lo idílico y romántico. No tiene dobleces, no es intricado, no es dificultoso. A veces escucho a los famosos que hablan de sus vidas y siento que la hacen muy difícil, siendo tan fácil. El amor es fácil. Lo que pasa es que cuando uno está en una situación tortuosa, no se da cuenta. Y no digo llegar a extremos como Fede Bal y Barby Vélez, pero escucho mucha otra gente, a algunas amigas, y digo ¡por Dios, que pase el que sigue!".