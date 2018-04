Crece el escándalo entre Nicole y Cubero por el negocio que habían puesto juntos

Foto: Nicole Neumann Crédito: Paparazzi

A casi un año de la separación, sigue las acusaciones cruzadas entre Nicole Neumann (37) y Fabián Cubero (39).

Uno de los temas recurrentes en esta disolución conyugal es Nikka, la empresa de indumentaria femenina y de zapatos, que días atrás cerró sus puertas. "Con Gastón, que era el diseñador, tenemos una relación de amistad de años. La indemnización ya está hablada y cerrada. A todos los empleados cerramos como corresponde. Estamos tranquilos, terminando los últimos detalles. Aparte, la contadora me está dando una mano con el tema del cierre general. En concreto, lo que pasó es que después de la separación yo no quería seguir adelante con la marca", dijo él.



"Si bien era de los dos, preferí dar un paso al costado. Y como yo había aportado mucho, pero era una marca de ella, que figura su nombre y todo, creí que lo más sano era dar un paso al costado. Ahí arrancó ella sola con la marca. Después de un tiempo, recibo un llamado de la contadora diciendo que Nicole quería mandarla a la quiebra. Como fue un tema tan delicado, volví y me puse en campaña para ver cómo estaba la situación y me encontré con un panorama bastante complicado. Obvio que la contadora no estaba de acuerdo con la decisión que quería tomar Nicole, y por eso me lo transmitió. A mí tampoco me pareció lógico ni correcto ir a la quiebra, por eso tomé las riendas del asunto. Una empleada me ayudó, hicimos rebajas para vender toda la mercadería que quedaba y pagar lo que había que pagar, con los proveedores y empleados", completó el futbolista según publica Paparazzi.



En el otro rincón, consultada por LAM, Nicole recogió el guante y arremetió contra el defensor de Vélez. "¿Él dijo que yo quería la quiebra? Mirá vos, qué amor. Hay tantas cosas que no fueron como se dicen, pero a la gente le gusta hablar cosas que no son. Todo se cerró correctamente, y aparte él se tendría que haber hecho cargo desde el día uno, porque estaba encargado de la parte financiera. El vino a hacerse cargo, por supuesto, pero porque era lo que le correspondía, la parte financiera. Yo bastante la remé con la imagen, los diseños y las promociones en redes".