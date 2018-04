Silvia Süller: "Yo creo que fue un infarto emocional"

Una semana después de ser intervenida tras sufrir un infarto de miocardio, Silvia Süller se sentó en la mesa de PH: Podemos Hablar, emitido por Telefe, para hablar sobre su salud. "Yo decido mi vida y a donde voy, así fue como me di el alta. Yo decido a dónde voy, con quién, dónde y cómo me quiero morir... no le tengo miedo a la muerte", le contó a Andy Kusnetzoff.



Pocos minutos después de que comenzara el programa, la vedette salió de escena. "Me levanté, perdón. Como saben, estoy infartada y sentí un mareo", dijo al volver a sentarse, para luego relatar lo que le sucedió el 22 de marzo. "No me lo esperaba, estaba en casa y me agarro un dolor muy fuerte en los hombros que se me fue a la espalda. Tomé remedios y como no se me pasó pensé, 'esto es raro'", expresó. "Entré al hospital y enseguida me hicieron todo".



"Yo creo que fue un infarto emocional. Años y años de estrés, angustia, llanto... Ya estaba limpia y bueno, me pasó", explicó. "Tantos países me amaron tanto, y mi familia no". Süller reveló que su hija se acercó a verla, pero que no tiene relación con ella. "Marilyn me vino a ver con su pareja, pero después no me llamó más. A Cristian hace nueve años que no lo veo, y a ella hacía cuatro. Mi mamá y mi papá también fueron", dijo.



Mientras hablaba de su salud, la vedette hizo una fuerte confesión. "Las cosas que yo viví en el hospital, muy fuertes. ¿Viste las películas de terror, las cosas que pasan? Así. Los maltratos, acosos", relató la vedette.

"Por eso fue mi desesperación el viernes. Se hizo la noche y desaparecieron todos, yo miraba y me acordaba de las películas. Se me apareció alguien, un chico que no sé quién es, y yo no podía tocar el timbre porque estaba conectada. Empecé a llamar a doctores y enfermeras, pero me decía que no llame porque él era el encargado", continuó, dando a entender que la abusó. "Además es hospital escuela, quedarme con chicos de 25 o 30 años que me toqueteen como conejito de india, prefiero quedarme en casa", concluyó sobre la razón por la que decidió dejar el hospital a pesar de no haber recibido el alta. Fuente: (La Nación).-