El mensaje de Dalma Maradona tras saber que Diego no asistirá a la boda

NADA NADA va a opacar uno de los dias más felices de mi vida! Gracias a ustedes por los mensajes de AMOR!! Estoy feliz porque tengo a la mejor persona del mundo al lado mío! Mañana es NUESTRO DÍA y vamos a disfrutarlo a full!!!?????? — Dalma Maradona (@dalmaradona) 30 de marzo de 2018

Finalmente se expresó Dalma Maradona después de que se confirmara que su papá no estará presente en su casamiento. De acuerdo al relato de la novia, Diego Armando Maradona le había dicho que no iba a poder venir las dos fechas (por el civil y la fiesta) y que había optado por estar presente la noche de la gran celebación.El impedimento eran los compromisos deportivos que tiene Diego como director técnico del Fujairah FC de Emiratos Árabes Unidos, equipo que peleará en las próximas horas el ascenso a la Primera División de la Liga local.Finalmente, hasta el momento Diego no estará presente en la ceremonia, dado que está en la concentración junto a sus dirigidos.Ante esto, en primera instancia Ángel de Brito reveló que Dalma se largó a llorar cuando se enteró de la noticia, y horas más tarde, escribió un mensaje en Twitter.