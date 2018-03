Marley viajará con su hijo durante tres meses para grabar "Por el Mundo"

Con amigos



Si alguien pensaba que Marley iba a cambiar su rutina de viajes alrededor del planeta por el hecho de que ahora es padre de un pequeño bebé, se equivocaba.El conductor, estrella de Telefé, tiene previsto emprender una gira de tres meses por distintas ciudades para registrar material para Por el Mundo, el ciclo de viajes "a lo Marley" por distintos destinos. Y por supuesto que estará acompañado de Mirko, su pequeño hijo que tiene tan sólo cinco meses de edad."Hablé con el pediatra y también con un infectólogo para consultarles el itinerario y es por eso que elegimos ciudades en las que no haya ningún tipo de peligro y descartamos muchas otras porque hoy posibilidades de que se contagie alguna enfermedad", le confesó el conductor a Teleshow."Lo hablé con la gente de Telefé y me bancaron, al estar con Mirko queríamos estar seguros de que va a estar todo bien", aclaró.Además, fiel a su estilo, Marley también estará con sus amistades más cercanas en el programa que comenzará el próximo domingo 8 de abril a las 21 por Telefé (Teleocho en Córdoba). El primer programa, de hecho, será desde Nueva York junto a Susana Giménez, con el objetivo de bautizar a su hijo: "La idea es hacerlo en una iglesia de allá, pero todavía no está confirmado", reveló. Susana, de hecho, será madrina y Coco Fernández, el gerente de producción de El Trece, el padrino.La siguiente parada del viaje será Canadá, a donde irán acompañados de Flor Peña y Felipe, que tiene sólo dos semanas de diferencia.Marley también irá al Mundial de Rusia junto a Lisy Tagliani, entre otros puntos de itinerario. Según el conductor, su hijo es prioridad: "Son tres meses y le quiero respetar sus horarios. Sobre todo cuando estemos en vivo los domingos, que va a depender mucho de la diferencia horaria. En esos casos analizaremos en qué ciudades estará conmigo al aire".