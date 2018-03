Con sus 90-61-90, da Combate en televisión y cada vez más hombres la encaran

Good night ? Una publicación compartida de Brenda Gomez (@brenda.gomezok) el Mar 28, 2018 at 6:02 PDT

Brenda Gómez (28), se luce en el programa televisivo Combate. "Estar en la televisión era un deseo que tenía desde muy chica, una cuenta pendiente, que con Combate pude cumplir", le explicó a la revista Paparazzi. "Sentía que tenía condiciones para estar, pero no se me había dado la oportunidad", redondeó.-Ahora que lo lograste, ¿pensás que tenías sobreestimada la televisión?-No diría sobreestimar, sino que -como en muchas cosas- uno cuando no es parte de algo que desea, lo ve como algo lejano y extraño. Pero una vez que ya sos parte, pasa a integrar tu vida, deja de ser extraño para pasar a ser tu rutina. Y yo la disfruto mucho.-¿Qué posibilidades te dio la tele que no hayas conseguido antes?-Mostrarme y darme a conocer. Además, tener ofrecimientos laborales y hacer campañas publicitarias.-Tus medidas son 90-61-90. ¿Cómo mantenés ese cuerpazo?-Voy variando mis rutinas de ejercicio para lograr los resultados que busco. Entreno mucho y descanso (lo que es fundamental para ver los resultados) y sigo una dieta estricta de proteínas por sobre todo.-¿Los fines de semana también entrenás?-Actualmente, estando en el programa que es en vivo sábados y domingos, no. Estoy entrenando en la semana.?¿Qué te gusta hacer cuando no estás trabajando o entrenando?-Me gusta mucho juntarme con amigas. Hacer planes tranquilos, no soy de salir a boliches ni a lugares similares. Me gusta ir al cine, salir a comer, ese tipo de cosas.-¿Cómo te llevás con Flor Vigna y con Mica Viciconte? ¿Sos amiga de alguna de ellas?-Con Flor sólo compartimos un mes en el programa y me pareció divina. Con Mica teníamos una excelente relación. Esta temporada me tocó estar en el equipo rival y ser la capitana del equipo Rojo, y hay personas que muchas veces mezclan las cosas... Eso llevó a que nuestra relación no sea la misma de antes.-Mica Viciconte blanqueó su relación con Fabián Cubero. ¿A vos te gusta algún futbolista?-Me parece genial por ella, si están bien juntos y a ella la hace feliz, que le dé para adelante. Uno tiene que estar con quien la haga sentir bien y feliz. A mí en particular me gusta que mi pareja haga deporte como complemento para su vida y por la salud sobre todo. Pero no soy muy del perfil del deportista profesional, me gusta que lleven otra vida laboral. Son gustos.-Seguramente recibís muchos mensajes de futbolistas. ¿Es así? ¿Qué te dicen? ¿Son cancheros?-Sí, he recibido varios mensajes. No te sabría decir, porque me llegan pero no respondo. Soy muy respetuosa si estoy saliendo, o conociendo a alguien, como me pasa ahora. De todas maneras pienso que más allá de que una profesión pueda definir un poco a la persona, cada uno tiene su personalidad y no todos son iguales. No hay que generalizar.-Desde que estás en la tele, ¿te encaran más los hombres?-Sí, por supuesto. Al estar más expuesta, más hombres te conocen. Y eso hace que aumente la cantidad de varones que busquen tener algo.-¿Qué no puede faltar en tu cartera antes de salir a la calle?-Labial, perfume, celular, billetera, chicles.-Cuando te critican en las redes, ¿cómo lo manejás para no angustiarte?-El gran problema es que yo he estado varias veces en ambos equipos, y es como un River-Boca. Los que en algún momento me amaron ahora me critican, porque olvidan fácilmente todo lo que uno hizo en su momento por ese equipo, y viceversa. Es parte del juego y del trabajo. Mucha gente que te insulta no te conoce o se guía por lo que dicen sus otros referentes. Por ende: a palabras necias, oídos sordos.