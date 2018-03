Nicolás Repetto y una polémica opinión sobre el cura que pateó a una estudiante

Nicolás Repetto volvió a generar polémica con una frase. Durante el programa El noticiero de la gente (Telefe), las columnistas mostraron el video del cura Esteban Alfón pegándole una patada a una estudiante que se acababa de recibir de la carrera de Ciencias de la Comunicación en La Plata.Al ver el material, sus columnistas criticaron la actitud del párroco, pero Repetto abrió el debate. "No se pongan amarillas, yo quiero ver si es patada o empujoncito. Yo no digo que se hagan estas cosas. Pero tampoco es. . . Un escalón bajó (haciendo referencia a que la chica sólo se tropezó un paso y que no pasó a mayores)", sostuvo.Segundos después, definió una postura. "Estuvo mal, la verdad que estuvo mal. Primero, porque, yo soy antiguo (sic), y para mí los hombres no podemos hacerle de ninguna manera esas cosas a las mujeres. Lo siento pero es así, es mi manera de pensar", lanzó."Además, encima, tiene una sotana, es el representante de una parroquia. Pero le dio un empujoncito, no lo maten, déjenlo sobrevivir. Porque está todo tan exacerbado que a lo más mínimo. . .", opinó, queriendo matizar el tema.Por último hizo referencia al maltrato que sufrían los jóvenes en las escuelas con orientación religiosa. "¿Sabes las cosas que nos hacían los curas a nosotros cuando íbamos al colegio? Te levantaban de la patilla, te arrodillaban. No digo que esto esté bien, pero tampoco es el cura asesino. No digo que haya estado bien. Estuvo mal. Tienen razón", agregó. Y la terminó embarrando con una frase final: "pero tampoco fue para tanto".