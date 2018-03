La nueva novia de Julián Serrano habló de las comparaciones con Oriana Sabatini

Julián Serrano y Malena Narvay se conocieron en las grabaciones de "Quiero vivir a tu lado" cuando ambos estaban en pareja.



A pesar de ello, la buena onda entre los dos pudo más. "Al principio éramos compañeros de trabajo y al tener muchas escenas juntos nos hicimos amigos. Un día nos juntamos a merendar y la pasamos re bien. Nos fuimos dando cuenta que nuestra relación fue cambiando y cada vez teníamos más ganas de vernos", contó la actriz a Pronto.



Además reveló cuándo fue el momento exacto en el cual la relación se hizo más seria: "Nunca nos escondimos. Íbamos a lugares públicos y nos sacaban fotos. No lo mostrábamos pero tampoco lo ocultábamos, porque cuando una relación empieza como una amistad es distinto que cuando conocés a alguien directamente para salir. Fuimos de a poco y recién el 7 de marzo me preguntó si quería ser su novia".



También opinó sobre Oriana Sabatini, la ex de su novio: "No la conozco, nunca la vi personalmente. Me parece una chica muy linda y talentosa", expresó y agregó: "Veo mucha gente grande que hace comparaciones entre Oriana y yo. Es cualquiera. Lo importante es que los verdaderos involucrados en el tema sabemos que nadie le hizo mal a nadie, no hay ningún tipo de odio entre nosotros".