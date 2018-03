Laurita Fernández reveló su problema con Fede Bal en la cama

El hijo de Carmen Barbieri fue invitado al programa que conduce Verónica Lozano en Telefe y con un llamado telefónico sumaron a la charla a su novia, Laurita Fernández, quien reveló: "Él es de los que duermen encima tuyo. ¡Me aplasta! ¡Agarrá tu almohada, no te metas en la mía!", se quejó.Y Federico Bal se defendió. "Los primeros días ella se tapaba y se dormía. Tan linda, tan bella. Dejame abrazarte", dijo riendo. Pero ella no cesó en sus reclamos. "Tenemos un tema: yo me doy vuelta y él pone el aire en 16 grados. ¡Me levanto sin voz!", continuó. "Hay veces que él se levanta re contra transpirado", sumó la rubia. "Sí, 16 grados. Soy enfermo del calor. Me gusta el acolchado", finalizó él en lo que fue una verdadera declaración íntima de lo que ocurre en la alcoba de la pareja de famosos que más se separó y reconcilió.