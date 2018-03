Patricio Fontanet podría salir en libertad a mediados de abril

Patricio Santos Fontanet, el ex líder de la banda Callejeros, obtendría la libertad condicional a mediados de abril próximo, luego de realizar una serie de cursos en prisión.



Sería el 18 del mes próximo. El músico habría pasado así poco más de dos años preso, luego de que la Corte confirmara las condenas por la tragedia de Cromañón, en la que murieron 193 personas, en diciembre de 2004.



De los seis integrantes de la agrupación solo continúan presos, Fontanet, condenado a siete años de prisión y recluido en el penal de Ezeiza, y el ex baterista del grupo Edu Vázquez, con una pena de seis años de prisión por Cromañón, pero también condenado a cadena perpetua por asesinar a su esposa, Wanda Taddei, en 2010.



En septiembre de 2015, la Cámara Federal de Casación Penal había confirmado las condenas contra los exintegrantes del grupo Callejeros, por el delito de estrago culposo a raíz del principio de incendio, así como por cohecho activo por comprobarse que se pagaron "coimas" para que el local pudiera funcionar en las condiciones en que se encontraba.



La condena contra los músicos fue justificada en que eligieron el local República Cromañón como lugar para brindar el show, y de esa manera no evitaron un riesgo potencial, y a su vez porque todos los miembros de la banda ?tal cual consta en testimonios- tomaban la decisión en conjunto.



En abril de 2016, la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisibles los recursos presentados por las defensas de los músicos y quedó firme el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal.



Djerfy fue el primero en dejar la cárcel al obtener el beneficio de la prisión domiciliaria y cumplir su condena en su casa.



Carbone también obtuvo el mismo beneficio que Djerfy en marzo de este año, mientras que Delgado salió de la cárcel con libertad condicional, tras cumplir la mitad de la condena.



Torrejón también dejó el penal de Ezeiza, pero con la diferencia que quedó libre en la causa.