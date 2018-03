El descuido hot de Zaira Nara

El programa "Morfi, todos a la mesa", que conducen Damián de Santo y Zaira Nara, arrancó a puro baile, con mucha alegría pero, enseguida la morocha se dio cuenta de que tenía la camisa mal abrochada. Al moverse se le vía el corpiño e intento de una y mil maneras tratar de poner ese botón en su lugar, pero no hubo caso. Como tenía que seguir bailando, la tarea se volvió tan complicada, que terminó perdiendo la batalla.

Al terminar la presentación, el actor, que se había dado cuenta del descuido hot, salió de la situación con una humorada. "Pará, pará, pará, tomame acá. Pero esperá que se vista. Bienvenidos a Morfi. Tuvimos un altercado, pero como zafamos".Luego del acomodarse, de poner todo en su lugar, la menor de las Zara se tomó con humor lo acontecido. "Viste cuando dicen: el show debe continuar. Yo no podía, cómo se nota que no soy artista, no lo llevo en la sangre. Me pasó que un segundo antes de salir, me desabroché porque estaba muy cerrado esto".