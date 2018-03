Revela que mánager acusado en escándalo de Independiente le ofreció prostituirse

La delicada investigación por presunta corrupción de menores en las inferiores de Independiente llegó a la farándula. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires allanó dos locales del relacionista público Leonardo Cohen Arazi, imputado como supuesto miembro de la organización dedicada a prostituir jugadores.



"Allanan el restaurante Santorini porque buscan a @leocohenarazi el RRPP que aparece en el escándalo de @independiente. Maneja varios exintegrantes de GH", contó Jorge Rial, en Twitter. Y Marian Farjat se hizo eco de sus palabras: "Me acuerdo cuando me ofreció prostituirme, entre otras cosas, claro. ¡Que se haga justicia!".



Tras el fuerte mensaje, la exparticipante de Gran Hermano brindó un móvil a Intrusos y apuntó directamente contra el manager. "Me ofreció prostituirme, a mi hermana también. Me sorprendió, más que a él lo habían puesto a cargo de nosotros, los chicos de Gran Hermano, para que nos vendiera presencias. Con él hice dos presencias porque cuando le dije que no me interesaba, empezó a difamarme", comenzó y recordó cómo fue el momento del ofrecimiento.



"Estábamos en el corte de El Debate, con Pame David, voy al baño y me acompaña. Yo acababa de salir del Gran Hermano, no entendía nada y me dice '¿te gustaría hacer presencias íntimas con gente mía? Empresarios y gente grosa que te pueden ayudar'. Le dije que no entendía y que no me interesaba. Me dijo que no dijera nada, que quedara entre nosotros y me olvidara. Me habló de acostarme con los empresarios que él conocía", denunció.



"No lo comenté con ninguno de los chicos porque me dio miedo. Ni a Brian (Lanzelotta, su novio en aquel entonces). Mi hermana me dijo que tuviera cuidado porque le había ofrecido prostituirla", agregó y contó una lamentable situación de su amiga y también compañera de reality Romina Malaspina.



"Romi terminó muy peleada, la marcó mucho a ella. Ella es de Mar del Plata y vivió un tiempo con Leo porque le conseguía presencias. Se termina peleando con él porque un amigo de Leo estaba atrás de Romi y él le dijo 'si querés estar con ella, tenés que estar conmigo'. El chico se acuesta con Leo para estar con Romi y cuando ella se enteró se pelearon", completó Farjat.

Fuente: Ciudad