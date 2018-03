"Me separé hace tres meses", confirmó sensual modelo

Lo que comenzó como un rumor, finalmente fue confirmado por la propia Agustina Córdova (32). Tras un año y medio de romance con el empresario estadounidense John Steinberg, la pareja llegó a su fin. El runrún de separación se dio cuando la modelo posteó en su cuenta de Instagram un chiste sobre la soltería y eliminó las fotos que tenía con el muchacho."Sí, me separé hace 3 meses", confirmó. Además, explicó porqué compartió la humorada. "¡Eso fue un chiste! Me mandaron una foto y la posteé porque me dio risa", dijo.En medio de un viaje por la India y Emiratos Árabes, la mendocina aclaró que el distanciamiento de su exnovio fue en excelentes términos. "No hay motivos, simplemente se terminó en muy buenos términos. Estoy feliz con mi viaje y mi presente", concluyó.