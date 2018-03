Julián Serrano escribió un libro y presentó el videoclip de "Hasta mañana"

Julián Serrano lanzó el video de su canción "Hasta mañana". Con un look muy sensual, el joven interpreta este tema pegadizo en el clip que hasta el momento ya obtuvo más de 154 mil reproducciones en Youtube."Hasta mañana. Dime dónde quieres que lo haga. Yo sé que estás buscando un hombre. Que te bese como yo, que te lo haga como yo, mi amor", dice el estribillo de la canción.

"A nivel laboral, estoy muy enfocado en lo que es música. Era algo que tenía reservado para mí y este año me voy a enfocar en sacar muchas canciones, videoclips y shows. Tengo que estrenar siete temas, calculo que a finales de marzo van a empezar a salir y espero no parar más", aseguró Julián en una entrevista con la revista Pronto hace dos semanas, indicóAdemás de la música y la actuación, el influencer también escribió un libro titulado Esta es mi historia. Este martes 27, estará firmando ejemplares en la Librería Cúspide (Santa Fe 3492).En cuanto a su vida íntima, Serrano apostó nuevamente al amor con Malena Narvay, tras su separación de Oriana Sabatini en junio de 2017. Ellos se conocieron trabajando en la ficción de Pol-ka Quiero vivir a tu lado que se emitió el año pasado por la pantalla de El Trece."Yo corté (con Oriana) y estuve soltero bastante tiempo. Venía de una relación de tres años", dijo el actor. "(Con Malena) Empezamos a salir en diciembre y blanqueamos ahora porque no daba seguir escondiéndonos", agregó.Además, reveló por qué se enamoró de la actriz: "Somos muy parecidos en cuanto a la personalidad, tenemos actitudes y formas de pensar muy similares. Los dos somos muy ambiciosos y apasionados. También somos bastante relajados y alegres. Esto último me parece lo más lindo de la relación: estamos tratando de hacer reír al otro".