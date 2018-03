Maju Lozano habló del presente con su ex y de sus ganas de enamorarse

A fines de 2012 se separó Maju Lozano (46) se distanció de Julián Varde (40). Joaquín (6), el hijo que tienen en común, era apenas un bebé.Entre ellos se terminó el amor, pero quedó un cariño mutuo que aún persiste por sobre todas las cosas. Lejos de cualquier escándalo que puede llegar a ocurrir cada vez que una relación se termina, entre ellos hubo armonía. "Nos llevamos muy bien y compartimos muchas cosas juntos. Por suerte, Joaquín lo entiende perfecto porque siempre fue así. Con Julián nos separamos cuando él era un bebé. No nos pudimos acostumbrar a ese cambio, no nos pudimos encontrar como padres. Lo más sano fue cortar pero bien, de muy buena forma", dice la conductora. Sin ir más lejos, a fines del año pasado los tres se fueron de vacaciones juntos a Disney, para cumplirle el sueño al más pequeño."El tiempo lo cura todo y, más allá de que cada uno pueda llegar a tener su pareja, siempre vamos a estar juntos, por Joaco, por nosotros, porque el amor alguna vez nos unió. Creo que respetar al otro y entender, sabiendo que los hijos son lo más importante, es lo que hace que todo se cure". Si comparten hasta el descanso, una comida parece ser algo cotidiano que no llama la atención.Más allá de esto, Lozano no pierde las esperanzas de volver a enamorarse. Desde su separación se le conocieron dos relaciones -el chef Christian Petersen y el abogado Hernán Coquet-, pero ninguna prosperó. Sabe que en algún momento se cruzará en el camino con el indicado. "Estaría buenísimo enamorarse, obvio, pero hoy no es mi preocupación. Me costó mucho laburo reconstruirme, conseguir cierto equilibrio, que estar o no sola no me modifica. Soy la proveedora de mi casa y por ahora no encontré nada que compita con mi bienestar actual".