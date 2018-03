"Soy una nena de cinco años, no lo supero", escribió Sol Pérez al postear en su cuenta de Instagram un video en el que se la observa divirtiéndose en las playas de Mar del Plata, donde lució, una vez más todos sus atributos.La conforme con ello, "la chica del clima" posteó en las últimas jornadas algunas frases enigmáticas que no se sabe muy bien a quien están dirigidas. Como por ejemplo: "Vuelve a decirme lo de siempre, que me quieres pero no puedes tenerme" o "me dijeron ve a por todo y fui por ti". Y cual filósofa reflexionó: "Somos circunstancias que nunca elegimos ser".Sol Pérez también mostró, a través de su cuenta de Instagram, el duro entrenamiento que realiza para endurecer su cola."Volvimos a la pistas", escribió en su publicación donde se la ve realizando sentadilla con una pesa de gran tamaño entre sus hombros.