Rubia afirma que no le cuesta conseguir novio, pero...

Su cara se hizo conocida en 2015, cuando fue parte del reality Gran Hermano. Desde allí, no sólo su rostro sino sus curvas descomunales quedaron registradas en la retina del televidente. Desde entonces, ya con la popularidad conseguida, se preocupó por crecer y empezar a darle forma a su vida artística. Con ganas de progresar, de que la reconozcan por lo que puede dar arriba de los escenarios, Romina Malaspina (23) se lució en Mar del Plata, en Magnífica, la revista de Carmen Barbieri.-¿Te separaste del actor Daniel Pacheco?-Sí, estoy sola desde hace unos días y voy a seguir así. Como dije, estoy enfocada en el trabajo y no quiero tener ningún tipo de distracción.-¿Desde que sos famosa, te cuesta más estar en pareja?-No, para nada. Conseguir novio no me cuesta, lo que me cuesta es conseguir un hombre que sea seguro, que me apoye en mi carrera, en mi crecimiento, y que no empiece con celos sin sentido, porque además no soy de dar motivos.-¿Sos una chica difícil de conquistar?-No, para nada. Pido cosas simples. No me gustan las vueltas ni las escenas sin sentido. Un hombre me conquista con su cerebro. Que sea seguro, que me apoye, que sea divertido, me encanta cuando me hacen reír.-Te gustan los autos y todo lo que rodea al automovilismo, ¿pero hasta qué punto? ¿Sabés de motores, por ejemplo?-Me encanta. Soy fierrera a full. De más chica siempre manejé autos preparados, ahora estoy mucho más tranquila con eso. Pero escucho el motor de un auto de carrera y me vuelvo loca. Y de motores sé mucho, por supuesto. Es más, cuando me pasa algo en el auto, antes de llevarlo al mecánico lo reviso yo, intento arreglarlo, y si no puedo lo llevo.