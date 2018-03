Agustina Cherri y su historia de amor con Guillermo Barros Schelotto

Dentro de la farándula y todo lo que lo rodea, suceden situaciones impensadas. Amores que en otras circunstancias no se habrían dado y momento únicos que se repiten, pero con distintos personajes.



En el programa radial Perros de la calle, su conductor, Andy Kusnetzoff recordó una anécdota con Agustina Cherri como protagonista. Una información que solo él sabía, pero que decidió compartir, aprovechando la presencia de la actriz en el estudio.



Según recordaron, en el pasillo de un canal, ella le contó en secreto que estaba enamorada de Guillermo Barros Schelotto. En aquel entonces, si bien ya era famosa, no tenía el reconocimiento que tiene ahora. El mellizo estaba dando sus primeros pasos como futbolista de Boca y ella no se perdía ni los entrenamientos.



Cherri era apenas una adolescente de 17 años que hacía hasta lo imposible por ver a su amor lo más cerca posible. Según ella, Guillermo nunca se enteró. "Yo iba a la cancha solamente a ver a Guillermo, me gustaba lo que generaba dentro de la cancha. Era una nena fanática de él. Me gustaba alguien que era inalcanzable", recuerda.

Fuente: Paparazzi