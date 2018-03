Vinculan a Rocío Marengo con un delantero de River Plate

Rocío Marengo no tiene nada que ocultar cuando le da "likes" o comenta fotos de su amigo Rodrigo Mora en Instagram, sobre todo luego de la obtención de la Supercopa por parte de River Plate, club donde juega el uruguayo.Al respecto, la rubia subrayó: "Lo conozco solamente, es amigo, un capo. Es mentira que estoy saliendo con él, no sé de dónde salió ese rumor"."Rodrigo es amigo mío hace mucho, fue vecino. Es la persona más tranquila que conozco, y si alguna vez compartí algún evento con él, fueron familiares o de amigos".Rocío cerró: "Rodri me pone like y yo a él. Hay un cariño por parte de los dos. Es muy amoroso, pero jamás lo miré con otros ojos por ahora. En el amor nunca hay que cerrarse a nada, ja. Vengo tranquila, sin problemas, no quiero que se me vincule a nadie. No me gusta. Lo quiero y lo respeto como persona y jugador". (Primiciasya)