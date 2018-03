Viviana Canosa reveló los motivos de su divorcio y de las versiones

Largo proceso

Relación con su hija

Después de siete años en pareja y una pequeña hija en común, Viviana Canosa y Alejandro Borensztein firmaron el divorcio. La conductora decidió salir a blanquear su situación después de que surgieran versiones de una ruptura escandalosa -con guerra de bienes incluída- y le bajó el tono a la noticia. No hay pelea por dinero ni terceros en discordia; ella tomó la decisión para priorizar su felicidad.Viviana habló a fondo por primera vez de su nuevo estado marital en el Canal KZO. Todavía le cuesta hablar de "divorcio", aunque la crisis con Borensztein comenzó un año atrás. "Fue una decisión dura de tomar pero era lo mejor. Cuando uno tiene un hijo, tiene que ser su mejor versión. Y cuando no estás alegre, que las cosas no fluyen como te gustaría, tenés que tomar una decisión", comenzó."Fue un proceso muy largo especialmente para mí. Me gusta que las cosas evolucionen y cuando siento que no es así, trato de modificarlas. Me empecé a ver triste, me di cuenta de que (la relación) no era lo que yo quería, no porque no hubiera amor; el amor sigue estando y estará por siempre, por Martina. Cuando siento que las cosas no me resultan, decido no padecerlas", continuó según publicóCanosa no habló de un episodio puntual o algo de su ex que haya provocado sus ganas de divorciarse, pero dio a entender que el humorista y productor no tenia la misma dedicación a su matrimonio que ella. "Faltaban cosas que a mí no me terminaban de cerrar. Yo estoy dispuesta a dar todo lo que tengo y más y siempre voy a esperar de los demás lo mismo, y más en una relación de pareja. Es hermoso tener mariposas en la panza, y de eso no me voy a privar nunca. Aunque sea una mujer de 80 o 90 años, siempre voy a querer estar enamorada", explicó.Luego habló de cómo impactó la noticia en su hija Martina, de 4 años. Según la periodista, la niña es muy inteligente y "viva" y se dio cuenta de todo. Habían acordado con Borensztein contarle juntos del divorcio, pero ella tuvo un arranque de sinceridad y sintió la necesidad de decírselo primero, un día cuando estaban en el ascensor y ella la tenía a upa. "Me dio un beso tremendo. Era un momento de honestidad brutal con mi hija. A partir de ese día hay una magia mucho más especial entre Martina y yo", confesó.Por último, Viviana negó los rumores que aseguran que ya está en una nueva relación -se señaló al empresario Marcelo González- y dijo que se indignó cuando escuchó que algunas colegas sugirieron que ella había conseguido algunos trabajos durante el verano por ese vínculo. "No me merezco eso. Esas cosas que sobre todo vienen de mujeres, ahora que se la dan de feministas, hablan muy mal de ellas. Porque pueden decir todo lo que quieran de mí, menos que no sé lo que es ganarse el laburo con el sudor de mi frente. Además, se refirió a la división de bienes: "No me llevé un peso porque no me interesa, nunca me interesó, sólo luché por los derechos de mi hija, pero no me quedé con nada", aclaró.