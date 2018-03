Se animó a ingresar a una playa nudista y publicó varias fotos

Recientemente separada del "Pelado" López, Sofía "Jujuy" Jiménez fue a disfrutar de su soltería a Estados Unidos. Primero pasó por California para después viajar a la isla de Hawaii.Entre la arena blanca y el agua cristalina, la comunicadora se animó a ingresar a una playa nudista y compartió el momento con sus seguidores de Instagram. "Sensación de Libertad en su máxima expresión, así de simple, me animé", escribió la morocha.En otro postero puso de relieve que "este viaje está siendo una montaña rusa de emociones, de los más transformadores que he tenido""No importa donde sea que vayas, ni con quien, pero es fundamental hacerlo con conciencia y así poder valorar las cosas desde otro lugar", resaltó."Gracias a dios cuento con la capacidad de disfrute, una de las cosas esenciales en esta vida. Trato de capturar algunos momentos y compartirlos con ustedes por que no puedo creer que estas cosas sean reales, pero les juro que es imposible trasladar lo que siento", señaló.