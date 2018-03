Maju Lozano a Malena Pichot: "Ser transgresor a medias es berreta"

Espectáculos Maju Lozano sacó del aire a Malena Pichot en pleno móvil

Maju Lozano habló de la polémica que se desató tras levantar un móvil en vivo con Malena Pichot, debido a la actitud de la humorista y las "bromas" que los compañeros de radio le hicieron mientras se desarrollaba la entrevista."Para mí ser transgresor, es transgresor hasta la muerte siempre, ser transgresor a medias es berreta, y esto es lo que me molestó también", sostuvo."Uno tiene que saber cuándo tiene que frenar con el boludeo, esto a (Jorge) Rial no se lo hace, si yo hubiera sido varón, ella no me hubiese boludeado así", consideró en entrevista con Moskita Muerta y Nilda Sarli.Asimismo, admitió que "desde el minuto uno sentí que el móvil se desvirtuaba, desde el segundo que Male se sienta supe estaba mal, me sentí boludeada". "Me pareció tan irrespetuoso y tan corrido de lugar que me parece que esas cosas tienen que tener un límite", opinó sobre lo acontecido durante la nota en cuestión.Argumentó entonces que "es guita programar, sacar un móvil a la calle, preparar a toda la gente y me pareció una falta de respeto todo lo que pasó".Sobre su postura, enfatizó que "lo volvería a hacer, no lo medí en el momento, pero me pasa que las cosas me pasan por el cuerpo, y con el programa soy así, le pongo el cuerpo". "En ese momento no lo podía seguir iba en contra de lo que yo pienso, para mi era contranatura aunque en ese momento estaba midiendo el programa", expuso.Al tiempo que confesó que "cuando lo corté pensé que me quedaba sin trabajo".Sin embargo, Maju tuvo el apoyo absoluto del gerente de contenidos de El Nueve, Diego Toni. "Maju hizo lo que tenía que hacer, sin ponerme de ningún lado. Como conductora puso todo lo que tenía que poner", enfatizó en entrevista con "Por si las Moscas", y agregó: "yo no bajo nunca a los pisos, pero bajé a bancarla porque quería que sepa que aprobaba la actitud que tuvo porque lo hizo en defensa de su propio trabajo".Asimismo, destacó que "Maju lo lleva seriamente el tema, no era un programa de humor que había un ida y vuelta de humor, no había el espacio para eso. Está todo bien ojo, no es algo fuera de lugar, pero Maju es conductora y tiene todo su derecho de decidir que eso no va", expuso al aprobar la actitud de la conductora.Por último, Lozano reveló que "Malena me mandó un mensaje pidiéndome disculpas y yo le repetí lo que le dije, para mi no es grave, pero fue una falta de respeto". "Me tomé el trabajo de ver todo lo que pasó de nuevo", finalizó.