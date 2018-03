De no creer: Jimena Barón descubrió el significado de su tatuaje chino

Jimena Barón compartió en su Instagram las fotos que hizo para la revista Caras, que la lleva en la tapa; y entre las interacciones uno de sus seguidores le preguntó qué significa el tatuaje sobre su cola; la respuesta fue desopilante."Postres. Me chamuyó el de la Bond. Fui a China el año pasado y me dijeron que me tatuaron POSTRES", contó haciendo referencia al viaje que realizó con Juan Martín del Potro -su ahora ex novio- a China en septiembre del año pasado.