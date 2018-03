Trillizas de Oro: "Julio Iglesias estaría en cana, besaba en la boca a todas"

Estaría con un juicio que le darían cadena perpetua, era cariñoso y afectuoso", indicó una de las hermanas, mientras que otra entró en detalles sobre lo que pasaba en los camarines y los hoteles durante las giras."Les daba besos en la boca a todas y las seguidoras muertas con él, hacían cola, golpeaban la puerta", indicó una de las Trillizas. "Subían por una escalera y bajaban por ascensor, no se juntaban, salía una y entraba la otra", agregaron.Los hechos ocurrieron entre 1978 y 1979, cuando las tres hermanas eran coristas del cantante español. "No vamos a dar nombres porque están todas vivas", aseguraron en el programa Falta de respeto.Al ser consultadassobre si ellas vivieron una situación similar con Iglesias, aclararon: "Nunca pudo porque estábamos rodeadas por mamá, papá, Lalo, nuestro representante; pobre tipo, no podía ni mirarnos. Teníamos 18 y él 37. En esa época no éramos fanáticas, entonces eso te ayuda a ser compinche. Él nos trataba como sus niñas, pero niñas como dice la palabra".