El esperado nuevo trailer de "Avengers: Infinity War": La batalla del final

El universo del final

El fin de una era

El nuevo trailer

El nuevo tráiler del megaevento cinematográfico de Marvel Studios, que llegó en dos partes de la mano de los hermanos Russo, adelanta varios de los puntos que se pueden esperar de una película que nos llevará a diversos rincones del universo, desde el planeta de los Nova Corps al mundo natal del propio Thanos, antes de enfocarse en la batalla definitiva por la existencia sobre las planicies de Wakanda.Avengers: Infinity War se estrenará en cines de Latinoamérica a partir del próximo 26 de abril y su elenco es tan extenso, con más de veinte superhéroes en pantalla enfrentando a Thanos y sus secuaces, que nos tomaría varías líneas listarlos a todos. Pero todos dirán presente en esta superproducción.No solo La Tierra estará en riesgo, sino que todo el universo Marvel temblará una vez que se concreten los sucesos que nos presentará Avengers: Infinity War, una película que estuvo en preparación durante la última década y que será no solo el punto clave de todo lo que presentó el estudio desde el estreno de la primera Iron Man, sino que también lo que adelantó The Avengers con su última secuencia que nos reveló a Thanos.Ahora con Josh Brolin dando vida al titán loco, gracias a la tecnología de la captura de movimiento, el objetivo del villano será uno solo: capturar cada una de las gemas del infinito, que lo transformarán en un ser omnipresente, para tener la capacidad de moldear el universo bajo su visión retorcida. Una que considera que la vida se ha expandido sin control a través del cosmos y eso debe cambiar.El universo de Marvel Studios cerrará un ciclo tras Avengers 4. En una entrevista con ComicBook.com, los hermanos Russo revelaron que el universo Marvel cambiará tras las dos nuevas entregas de los Avengers.Por 10 años Marvel Studios ha producido más de una decena de películas y varias series de televisión con un gran éxito y pese a que no hay signos de que el estudio decida dejar de explorar los distintos personajes de Marvel Comics, los directores Joe y Anthony Russo, anticipan que Avengers: Infinity War y Avengers 4 serán el fin de un ciclo."Si piensas en en Universo Marvel en los últimos 10 años como un libro, este ese el final de ese libro," dijo Joe Russo."Después se escribirán nuevos libros, pero este ciertamente es el final de ese libro", explicaron.La página oficial de "Avengers: Infintiy War" en Facebook difundió este viernes el segundo tráiler oficial de la película de Marvel.Vean el nuevo tráiler a continuación, que cuenta con una secuencia épica entre el Capitán América y Thanos como para explotar aún más las expectativas.