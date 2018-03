Fátima Florez reveló por qué no puede imitar a Pampita

La humorista Fámita Florez visitó el piso del programa "Los ángeles de la mañana" y no cerró las puertas del Bailando, aunque aclaró que no lo haría como participante y sí como jurado.



Pero sorprendió al revelar los motivos por los que no puede imitar a Carolina Pampita Ardohain.



"A Pampita no la hice nunca. Lo que pasa es que las que son tan lindas es más difícil de imitar. Es tan perfecta que no tenés de donde agarrarte", reveló la actriz.



Y explicó: "Yo no uso máscara en el teatro, utilizo mucho lo actoral, pero para ese momento, en Showmatch, les gusta el tema de la máscara y en una máscara, los rasgos de Pampita que son tan chiquitos, tan perfectos, quedarían toscos". (El Trece)