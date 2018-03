Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

Una foto de Nicole Neumann junto a Federico Hoppe, que comenzó a circular, disparó todo tipo de rumores. Y luego de que la modelo contara su versión, ahora salió a hablar Macarena Rinaldi, la novia del productor.



"Yo no tengo ninguna duda. Confío en Fede. Él tiene una fama que tampoco es tan así", aseguró la bailarina en una entrevista en Los Ángeles de la Mañana, donde intentó aclarar la situación.



"Todo el mundo habla de Hoppe. Decidieron juntarse con Nicole en la casa de él, como también podían haberlo hecho en un bar o una oficina", analizó la rubia, y agregó: "No me pasa nada con los rumores que se dicen de Fede y otras mujeres. Tampoco entiendo por qué se habla tanto de nuestra relación".