Actriz habló sobre los rumores de romance con el Rifle Varela

PIC By @santiturienzo gracias @ginolozanopeluqueria Una publicación compartida de Esmeralda Mitre (@esmeraldamitreok) el Feb 17, 2018 at 2:33 PST

Hace dos semanas, Esmeralda Mitre confirmó que su relación con Darío Lopérfido se esfumó. Si, según ellos, se separaron en buenos términos.Luego de que la artista confirmara que está soltera, un rumor comenzó a tomar cada vez más fuerza. En el programa de Mariano Iúdica, Involucrados, se comentó que Esmeralda estaría comenzando una relación con el Rifle Varela. Lo conoció en el programa de Luis Novaresio (mientras estaba en pareja con Darío). Si bien en ese momento no pasó nada, según los panelistas del programa, el verano los habría unido.Enojadísima, la actriz utilizó sus redes sociales para desmentir el romance: "No pensaba salir a desmentir lo obvio, pero ante las inminentes preguntas y afirmaciones sobre el romance con el Rifle Varela, les aclaro que es MENTIRA. Acabo de separarme, si bien fue de mutuo acuerdo y en paz, y estoy intentando acomodar el duelo de mi separación con Darío Lopérfido. ¡Alguien con quien compartí once años de mi vida! ¡Onceeeee! Alguien que quiero mucho, pero por sobre todo, estoy tratando de volver a mí. ¡A Rifle lo conozco por amigos en común pero, no más que eso! Fin del tema para mí. Gracias a todos".