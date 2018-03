Andrea Del Boca negó irregularidades en los fondos para su novela

La actriz Andrea Del Boca presentó hoy un escrito ante el juez federal Sebastián Ramos en el marco de la causa por la cual se la acusa de malversar fondos públicos y negó irregularidades.La acusación contra la actriz es por fondos provenientes del ex Ministerio de Planificación Federal para financiar la novela "Mamá Corazón" por unos 36 millones de pesos pese a lo cual nunca se emitió al aire.Del Boca llegó poco antes de las 10:00 a los tribunales y presentó un escrito en el juzgado, tras lo cual se retiró sin formular declaraciones.En su escrito, Del Boca recordó sus antecedentes tanto en la industria cinematográfica como en la televisión y explicó cómo fue el mecanismo por el cual presentó la propuesta de su productora A+a Group de la cual es titular junto a su hermano Nicolás.En el escrito, negó cualquier responsabilidad en una eventual irregularidad que pudo haber habido del proceso, y aclaró que no le pidieron ni retornos, ni coimas ni nada desde el Estado Nacional a cambio de los fondos.Por otra parte, dijo que no advirtió irregularidades que pudieran dar lugar a delito alguno.Según la investigación, fueron unos 36.582.468 pesos que el Ministerio de Planificación Federal entregó, previa firma de un convenio con la Universidad de San Martín (UNSAM), que intermedió en la operación de giro de fondos.La causa se inició con la intervención del juez Sebastián Casanello, pero luego pasó a manos de Ramos por "conexidad", a raíz que este último tenía una causa contra la esposa de De Vido, Alessandra Miniccelli, y la esposa del ex funcionario Guillermo Moreno, Marta Castalis, por la entrega de más de cuatro millones de pesos a una productora para hacer el programa de una sola emisión llamado "El Pacto".Durante la investigación se citó a una gran cantidad de actores para que explicaran los pagos que recibieron por su intervención en la novela, así como se ordenó un peritaje contable sobre la productora, de la cual Del Boca es socia.Para mañana, está prevista la indagatoria del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, quien lo hará por videoconferencia desde el penal de Marcos Paz donde cumple prisión preventiva en el marco de otra causa.