Pocos meses después de dar a luz, lució muy sexy en ropa interior

El pasado 5 de noviembre, Jésica Cirio dio a luz a Chloé, su primera hija, fruto de su amor con Martín Insaurralde. Durante los primeros meses de su embarazo, la pancita de la modelo casi ni se notó debido a los abdominales de acero que la caracterizaban.Cuatro meses después de la cesárea, Cirio luce espléndida. Retomó sus entrenamientos, que acompaña con clases de baile, y en las redes sociales mostró un sorprendente antes y después."Si alguien te quiere vender una dieta milagrosa o un plan que incluye pasar hambre, no le creas. Mi trabajo me exige estar siempre expuesta, y me demostré a mí misma que se puede recuperar la figura comiendo bien y entrenando con disciplina", remarca.Con su figura recuperada, volvió a ser la cara visible de una campaña de ropa interior, que lució de forma muy sexy en Instagram.