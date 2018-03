¿Le rompió el corazón a Oriana?: Julián Serrano le respondió su ex suegra

"A mí me dolió que terminaran y que terminaran de la manera que lo hicieron. Yo sentí que a mi hija le rompieron el corazón en ese momento, porque la decisión no era de ella, era de la otra parte y eso un poquito me dolió. De todas maneras, sentía que ella tenía mucho por vivir y que está bárbaro que viva su primer amor con un chico de su edad y bueno", señaló días pasados Catherine Fulop al referirse a la ruptura amorosa entre su hija, Oriana Sabatini, y el paranaense, Julián Serrano.En este contexto, y luego de que blanqueara su flamante noviazgo con Malena Narvay, el youtuber desdramatizó los dichos de su exsuegra: "Es perfectamente comprensible lo que dijo desde su lugar de mamá. Uno nunca quiere ver sufrir a sus hijos por ningún motivo, así que es lógico que haya sentido eso", manifestó.Interrogado acerca de su le rompió el corazón a Oriana respondió: "Es lo que sucede cuando se termina una relación. Es horrible y no solamente Ori la paso mal. Ambos sufrimos mucho".Asimismo, aseveró al sitio Ciudad.com que "la decisión de separarnos fue más mía que de Oriana. Es verdad".