Maju Lozano sacó del aire a Malena Pichot en pleno móvil

En el programa "Todas las tardes" que conduce Maju Lozano convocaron a Malena Pichot para que protagonizara un móvil. La joven aceptó y se comunicó desde la radio en la que trabaja.De repente, Maju pidió que la sacaran del aire. No le gustó cómo Malena encaró los temas y le explicó que no se siente cómoda con su tono: "Bueno Male, te agradezco. Terminamos porque se hace difícil. Hay un tono de soberbia que no me hace sentir cómoda. Con todo el respeto del mundo te lo digo. Disculpas. Te juro por Dios que me incomoda. Te mando un beso grande y perdón".Lo que más le molestó a la conductora fue que, mientras Malena hablaba con ella, sus compañeros le hacían bromas. También, que uno de ellos pasó caminando ante las cámaras con un bulto en su pantalón (claramente, era de plástico). Las bromas de sus compañeros sacaron de quicio a la mujer."Yo no quiero censurar. Pero a mí la falta de respeto me sobrepasa. Chicanea, boludea, pasa un pibe con el pito parado atrás, se tiran almohadones", dijo la conductora al cerrar al móvil.Luego, Pichot se expresó a través de su cuenta de Twitter: "Para qué me invitan si saben como me pongo. Te quiero @soymajulozano jamás pensé que te ibas a enojar. Jodian mis compañeros que voy a hacer".