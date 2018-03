El Indio Solari se sacó una foto con un famoso y generó un revuelo

El Indio Solari vivió un viernes muy agitado luego de que su representante contara que no va a cantar nunca más en vivo. Los fanáticos se pusieron muy tristes y tuvo que salir a calmar las aguas.Con un comunicado, aseguró que las declaraciones de Julio Sáez no eran ciertas. "Ante la repercusión obtenida por una nota aparecida en el día de hoy, quiero aclarar que la declaración de no tocar más en vivo fue prematura no contando con mi conocimiento", expresó.Después de la aclaración, en las redes sociales comenzaron a circular dos fotos que causaron un revuelo bárbaro. El Indio posó junto a Juan Román Riquelme y su hermano, Cristian."Son dos ídolos", comentaron la mayoría de los seguidores de ambos. Si bien la imagen fue tomada a fines de febrero, su publicación fue suficiente para sacarle una sonrisa a los hinchas de Boca Juniors.