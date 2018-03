Pía Shaw mostró sus curvas y afirmó: "Siempre me fue bien con los hombres"

La periodista de espectáculos, Pía Shaw (39), se anima a posar en malla, sonriente, con la seguridad que le brinda verse cada vez mejor frente al espejo. "Mi cuerpo se fue acomodando a comer mucho más sano. Me doy todos los gustos, pero en general trato de cuidarme, es como una conducta que incorporé y ya forma parte de mi rutina. Bajé diez kilos, en un proceso que ya va por los dos años", cuenta Pía.-¿Te obsesionaste con la dieta?-No, para nada. Fue un proceso lento. No me volví obsesiva, hoy puedo disfrutar de un rico asado sin culpas. Como algo sano cada dos horas, desayuno siempre, y descubrí las verduras. Me informé mucho, aprendí a moderarme y agregué ejercicio físico. Lo hice por una cuestión de imagen pero también para cuidar mi salud. También voy a lo de mi esteticista, Diana Chugri, una vez por semana, hago gimnasia, electrofitness? A todo eso sumale las viandas de Cormillot, que son fundamentales.-¿Mejoró tu autoestima?-Es lindo verse mejor, pero sinceramente siempre tuve mucha autoestima, nunca me molestaron los kilos de más. Las que están contentas son las vestuaristas, porque me pueden vestir mejor. Pero siempre estuve contenta conmigo misma, y me fue bien con los hombres, con kilitos más o menos. Siempre fui de tener muchos novios, pero nunca salí con famosos.-¿Estás de novia?-Estoy de novia y muy bien. Con alguien que no tiene nada que ver con el medio, pero estoy bárbara. El me súper acompaña y me ayuda en todo, pero evita exponerme. Es licenciado en marketing.-¿Qué mirás en un hombre?-Lo más importante es la admiración por tu pareja. Tiene que ser buen compañero y buena gente. Yo soy familiera y amiguera, eso me gusta también.-¿Tenés ganas de ser mamá?-Sí, tengo ganas. Pero quiero acomodar un poco mi futuro, y sé que en algún momento vendrá. Tengo tres sobrinas, ahijadas, hoy soy feliz con ellas. No le tengo miedo al paso del tiempo.