Silvina Luna reveló cómo y cuándo se separó del Polaco

El amor entre Silvina Luna (37) y el Polaco (30) volvió a resquebrajarse. El romance que nació tras las bambalinas de Abracadabra en Carlos Paz a finales de 2016, llegó a su fin hace una semana, al finalizar la temporada de Explosivos, tras un año de idas y vueltas en la relación.



Tras el anuncio de Ángel de Brito en LAM, la noticia fue confirmada a al sitio Ciudad por el cantante de cumbia, y luego por la propia rosarina.



-¿Están separados con el Polaco?

-Sí. Estamos separados, confirmado.



-Hay versiones que datan del 22 de febrero sobre la separación, pero en ese momento el Polaco lo desmintió. ¿Cuándo fue?

-Nos separamos cuando llegamos a Buenos Aires.



-¿Hubo alguna infidelidad de por medio?

-No. No hubo infidelidades ni terceros en discordia, nos tenemos mucho cariño y por ahora preferimos estar solos. Nos separamos en buenos términos.



-¿Es definitivo?

-Por ahora no quiero hablar del tema. Gracias por entender.

Fuente: Ciudad.com