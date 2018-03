Vinculan al Rifle Varela con una famosa actriz

A fines del año pasado, el Rifle Varela se separó de Agostina Scioli. Poco después de ese suceso, para ser más precisos el domingo 7 de enero, el periodista deportivo compartió una entrevista en Debo Decir, el programa de Luis Novaresio, con Esmeralda Mitre y ambos quedaron flechados.



Luego, el Rifle fue a ver a la banda de Esmeralda, Flying Dancers, en Punta del Este y nació el amor. Un dato que da sustento a esta hipótesis anunciada en el programa de Mariano Iúdica, Involucrados, es la reciente separación de la actriz y Darío Lopérfido, su marido.



Como es lógico, hasta que la relación no esté más consolidada los protagonistas prefieren desmentir. Por eso, al ser consultado, la ex figura de TN dijo: "La conozco hace tiempo por amigos en común. Y eso no da derecho a que inventen un romance".

Fuente: Paparazzi.