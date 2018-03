La acusaron de "cosificar" a la mujer y replicó indignada

Ofendida, Noelia Marzol utilizó su cuenta de Instagram para hacer un furioso descargo contra un medio informativo que, a través de una nota, la acusó de "cosificar" a la mujer por un cuadro de baile que realizó en un acto por el Día de la mujer, el pasado 8 de marzo.Noelia es una de las integrantes del elenco de Bien Argentino. Por uno de los cuadros de baile que realiza en el show, la rubia fue criticada por la vestimenta que utilizaba tanto ella como los bailarines. Y claro, se generó el verdadero escándalo...¿Qué es lo que decía la publicación que hizo enojar a Marzol? "La polémica se desató con la aparición en el escenario de Noelia Marzol...La modelo irrumpió en escena junto a un pequeño grupo de bailarinas mostrando sus dotes artísticas y su destreza. De todos modos, lo que llamó la atención fue la participación dentro del show ya que se trataba simplemente de unos simples pasos que no encontraban relación alguna con las presentaciones de los otros personajes que actuaron...", decía parte de la nota.En otro párrafo, el medio critica duramente las supuestas intenciones de Marzol, algo que molestó de sobremanera a la ex bañera de Marley: "A su vez, la lluvia de críticas se focalizó en la vestimenta de las mujeres, teniendo en cuenta que se trataba de prendas diminutas y ajustadas que tenían como fin cosificar el cuerpo de la mujer justamente en tiempos en los que los movimientos feministas intentan finalizar como este tipo de prácticas estigmatizadoras y degradantes...".Ante esto, Marzol utilizó las redes sociales para hacer su descargo y decir todo lo que pensaba con un tremendo post en Instagram. "Soy bailarina. Bailo desde los 4 años. Representé a mi país en el exterior. Estudié en el IUNA (Instituto Universitario Nacional de Arte), en la escuela de Julio Bocca, formé parte de la compañía de teatro musical de Ricky Pashkus. Fui bailarina de diversos programas y espectáculos. Soy acróbata...", comenzó diciendo Noe."Bailo y formo parte de la compañía 'Bien Argentino', espectáculo premiado con El Oro por los Pemios Carlos. Espectáculo donde realizo el mismo cuadro de boleadoras y recorremos el país de punta a punta con un show de alto nivel artístico", agregó Noelia.Con el correr de su denuncia 2.0, Marzol dijo todo lo que pensaba sobre la publicación y, muy angustiada, continuó con su descargo: "Yo me sentí cosificada al ser calificada como 'modelo' cuando llevo años rompiéndome el orto para hacer cada día mejor mi trabajo. Soy BAILARINA y ACTRIZ, pese a quien le pese, esa es mi formación. Yo me sentí cosificada porque al parecer y, por ser mujer, no puedo usar ropa ajustada. Yo me sentí cosificada porque un bailé profesional, en su opinión, me cosifica".Y continuó, furiosa: "El vestuario que se utilizó estuvo acorde al ritmo que bailamos: Reggaetón. La única 'práctica degradante' es que ustedes como medio de comunicación expresen en una nota que por usar 'prendas diminutas y ajustadas' nuestro fin fue "cosificar nuestros cuerpos".