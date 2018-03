Se casaron Benjamín Vicuña y la China Suárez

Foto 1/2 Foto 2/2

María Eugenia Suárez y Benjamín Vicuña ya son marido y mujer. Según pudo saber LA NACION, la pareja viajó el fin de semana a Carmelo, Uruguay, para festejar el cumpleaños de la China junto a su amiga, Natalia Antolín, y allí se produjo el íntimo casamiento, en la casa de campo de la diseñadora y su marido, Ever.



El 7 de febrero, la pareja le daba la bienvenida a Magnolia, su primera hija. La beba, a quien se puede ver en las fotos de la boda, nació por cesárea con 3,5 kilos y llevará el apellido de ambos. Vicuña y Suárez se conocieron a fines de 2015, en el rodaje de El hilo rojo en medio de un escándalo con la exmujer del actor chileno, Carolina "Pampita" Ardohain. Con el tiempo, lograron formar una familia ensamblada, a pesar de la distancia y los entredichos entre Suárez y Ardohain.



En septiembre del año pasado, la China revelaba los planes de boda. "La idea es casarnos. Ya está la propuesta oficial. Lo veníamos hablando y yo creo que el hombre no se la juega si sabe que la mujer va a decir que no. Yo siempre le dije que para mí no era lo más importante, el casamiento nunca me importó tanto, pero es lindo. Voy a probar. Esta es la primera vez que pienso que sí [me quiero casar]. Estoy estable".



Asimismo, la actriz contó detalles del pedido de matrimonio que le hizo Vicuña "Benja es muy romántico. Fue con una rodilla en el piso, porque ¡si la hacemos, la hacemos completa! Fue un momento raro, como de las películas. Le dije 'bueno, mi amor, ya está, levantate'. Él es más romántico", aseveró con simpatía. "No sé si me casaré de blanco, pero voy a tener varios vestidos. Y por Iglesia, porque eso sé que le hubiera encantado a mi papá", recordaba.



Este es el primer matrimonio para ambos. La China es también madre de Rufina, la pequeña que tuvo fruto de su relación con Nicolás Cabré. Por su parte,Vicuña tuvo cuatro hijos con Pampita: Blanca - quien falleció en el año 2012 -, Bautista, Benicio y Beltrán.