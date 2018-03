Catherine Fulop, picante con Julián Serrano: "Le destrozó el corazón a mi hija"

En junio del año pasado Oriana Sabatini y Julián Serrano le pusieron un punto final a su amor. Desde entonces, hubo varias especulaciones de un reencuentro y a ambos los rodearon rumores de romances, como la posible relación ente la cantante y Paulo Dybala.



Pasado el tiempo, Catherine Fulop, mamá de Oriana, contó que la separación de su hija con Serrano fue muy difícil para la joven debido a que él fue quien decidió terminar con el noviazgo.



"A mí me dolió que terminaran y de la manera en que terminaron, siento que a mi hija le rompieron el corazón, a mí me dolió", confesó la actriz, aunque enseguida aclaró que "está todo de diez con Julián".



Si bien Cathy no quiso revelar el nombre del galán que estaría alegrando el corazón de su hija, en "Agarrate Catalina" indicó: "Creo que ella anda con un corazoncito puesto por ahí, está muy bien, es un momento muy crucial de su carrera y todo lo que ha logrado es maravilloso, está grabando una serie en estos momentos".