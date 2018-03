Por qué Micalea Viciconte agendó a Cubero con otro nombre

A días de que se hiciera oficial la relación entre Micaela Viciconte y Fabián Cubero, la joven habló de su noviazgo. Pero un dato llamó la atención. En un principio ambos protagonistas intentaron ocultar el romance, Mica lo agendó en su celular con otro nombre. "La verdad es que lo tengo agendado como Adrián. Porque la gente es chusma, y cuando una habla, molestan y me pone incómoda", expresó la rubia en Nosotros a la Mañana, y agregó: "Si yo lo tengo como Fabián, no hay muchas personas que justo se llamen Fabián. Incluso, a veces le digo 'che, Adri'. Porque me olvido".



"Para mí, él es Adri. Lo hablé con él, pero no sé qué apodo le puedo poner. Con el tiempo y la confianza, van a llegar los apodos. Y no se me escapó ningún 'mi amor'. Para eso falta".