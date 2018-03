Cita a solas y coqueteo: Actor habría conquistado a compañera de elenco

Gastón Soffritti tiene una larga lista de romances y ahora todo parece indicar que ya hizo su primer movimiento para seducir a una de sus compañeras de elenco. Y la actriz en cuestión es su novia en la ficción, Stefanía Roitman, que encarna a Lula, la chica que se disputa el amor de Romeo, el personaje de Soffritti en Simona.No obstante, Soffritti desmintió que exista una relación amorosa entre ellos. Pero no deja de ser sospechoso el encuentro que tuvieron en un bar, solos, de noche, y hablándose con mucha proximidad, sin más testigos que el indiscreto que les tomó la foto y que tuvieron la lamentable suerte de que se hiciera pública. Entonces Gastón no tuvo más remedio que salir a explicar: "No hay demasiado para aclarar. ¡Somos amigos! Y salimos a tomar algo como lo hago con cualquier persona o con cualquier amigo o amiga", dijo el actor.