La fantasía sexual que un futbolista francés le cumple a Pamela Anderson

Dicen que para el amor no hay edad... Y sino que se lo pregunten a la pareja del momento: Adil Rami (futbolista, 32 años) y Pamela Anderson (actriz, 50), que desde junio de 2017 mantienen un vínculo apasionado con sueño de casamiento incluido. En una entrevista con el periodista británico Piers Morgan, para el canal ITV, la ex conejita de Playboy, reveló una picante fantasía sexual que le pide al defensor central del Olympique, de Marsella."Me gusta que Rami me cocine disfrazado de doncella sexy", confesó la sensual y glamorosa actriz y modelo canadiense. Y agregó: "Vivo mi sueño. Hay que ser muy valiente y disfrutar de las cosas. Lo del disfraz surgió después de ser mi novio"."Él es fantástico. Lo quiero, por supuesto. Probablemente no debería estar hablando de esto. Soy tan mala, no tengo filtro", reconoció entre risas, la bella ex salvavidas de la serie de televisión Baywatch.Además de la exótica fantasía sexual, Pamela Anderson desveló que llama "toyboy" a su pareja Adil Rami. "Toyboy" es un término coloquial que suelen utilizar, preferentemente, las mujeres independientes y experimentadas para designar a los "jovencitos, inexpertos o inmaduros" que las pretenden o que se aventuran dentro de su caza sexual.Luego de estar casada con Tommy Lee, Kid Rock y Rick Solomon, la ex conejita de Playboy demuestra día a día que apuesta fuerte por su romance con el futbolista francés, ex seleccionado de su país. Tanto es así que, a principio de 2018, ella puso en alquiler su casa de Malibú para irse a vivir junto al deportista a una casa en Marbella valuada en tres millones de dólares.