¿Romance entre Abel Pintos y Griselda Siciliani?: Fotos y rumores

En los últimos días comenzó a surgir los rumores de un romance que nadie se esperaba: Griselda Siciliani y Abel Pintos podrían estar manteniendo una relación sentimental.Y ahora, en un programa de televisión mostraron la que sería la primera prueba para confirmar la historia de amor.Tanto la actriz como el cantante subieron, por separado, una foto en la que se los puede ver con el mismo buzo negro y amarillo."Yo la quiero mucho a Griselda, pero esto es algo sospechoso", aseguró el conductor, quien desconfía que sea una mera coincidencia.Consultada al respecto, Gri le puso su característico humor a la versión y echó por tierra la versión en una nota con Los Ángeles de la Mañana.-¿Pasó algo con Abel Pintos? Entrás en los portales y está el rumor...-No, no es cierto.-¿Nada de nada?-Nada de nada.-Tenemos un archivo... mirá. Te vimos a vos con este buzo, que publicaste en Instagram, y a Abel Pintos con el mismo. No es de él y te lo dio a vos, ¿no? O al revés.-(Se ríe) ¡No! Doscientas personas deben tener este mismo buzo.-No es tan conocido este buzo, que se lo ve siempre y a todo el mundo...-No sé, yo lo tengo hace diez mil años. No es tan particular... es un buzo.-Desmentimos todo. Sos fanática y hasta ahí llegó...-Desmentimos todo. No soy fanática, tampoco. Lo he escuchado y me encanta lo que hace, pero no soy fanática. No pasa nada.