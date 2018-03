Un futbolista le hizo "bajar la presión" a Jimena Barón

"Botines ya tuve a menos que aparezca, no sé, Marchisio de Italia, que se separó y bueno, ¿qué voy a hacer?", confesó @baronjimena en 2016 después de romper con Daniel Osvaldo. Y mirá quién le dio like a un tuit de la argentina. pic.twitter.com/ImUgqZNEfL — Facundo De Palma (@FacundoDePalma) 7 de marzo de 2018

Ese si que me hace bajar la presión ? https://t.co/F8wqq5WZHy — Jimena Baron (@baronjimena) 7 de marzo de 2018

Luego de la separación de Juan Martín Del Potro, Jimena Barón está soltera y muy feliz, disfrutando de su hijo Morrison. Aunque hace apenas una semana, la cantante explicó que estaba en un período de abstinencia sexual: "Ya voy a tener que concretar algo porque me voy a oxidar. Tengo necesidades y va a tener que suceder", explicó.Parece ser que se cumplieron sus deseos, ya que le cayó del cielo un candidato inesperado. Claudio Marchisio, italiano y jugador de fútbol en la Juventus, le "likeó" una foto de Twitter. Marchisio supo ser compañero del ex de la artista, Daniel Osvaldo.Fue el periodista Facundo De Palma el que recordó una declaración que hizo Jimena hace unos años atrás: "Botines, ya tuve a menos que aparezca, no sé, Marchisio de Italia, que se separó y bueno, ¿qué voy a hacer?".Luego de ver la repercusión que tuvo este "me gusta" de su "amor platónico", Barón escribió en su cuenta: "Ese sí que me hace bajar la presión".La mala noticia para Barón es que Marchisio está casado con Roberta Sinopoli, una ex tenista, y con ella tiene dos hijos.