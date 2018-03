La paranaense Romanela Amato derrocha sensualidad desde Europa

El ex futbolista, Javier Saviola se instaló en Andorra, un principado europeo, pegado a España y muy arraigado a Catalunya. Ahí vive con su esposa, la paranaense Romanela Amato, y sus hijos desde que en abril de 2016 decidió colgar los botines tras un último paso por River.Desde el Viejo Continente, la joven entrerriana sigue cautivando con su belleza a quienes las siguen en las redes sociales. Desde allí suele postear distintas imágenes. En los últimos días, por ejemplo, publicó una serie de fotos con su perro, que cumplía 15 años.Pero dentro de sus álbumes no faltan las postales en las que muestra toda su sensualidad, ya sea desde diversas ciudades de Europa como aquellas que recuerdan sus visitas a la capital entrerriana.Es que Romanela no olvida sus orígenes. En enero pasado visitó el Hogar Ángeles Custodios. En esa oportunidad los chicos recibieron a los Reyes Magos, quienes les llevaron regalos y compartieron una merienda. Vinimos con mi mamá y mi hijo, de 3 años, a aportar nuestro granito de arena. Es una hermosa iniciativa y no dudamos en acompañar. Javier está en Madrid" , expresó por entonces.El año pasado había dicho a: " Mi profesión siempre me hizo feliz, pero mis hijos son lo más importante ".